Фонд Гейдара Алиева протянул руку помощи сыну шехида

Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева окажет поддержку в лечении жителя села Тезекенд Тертерского района Эльхана Мехтиева, говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, Эльхан Мехтиев, сын Эльмана Мехтиева, ставшего шехидом в боях за Агдере в 1992 году, обратился за помощью в лечении острой бронхиальной астмы, от которой он страдает.

По той причине, что Эльхан Мехтиев в настоящее время проживает в Тертере в тяжелых жилищно-бытовых условиях, Фонд Гейдара Алиева в короткий срок осуществит строительство нового дома для семьи.