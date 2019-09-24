Издание отмечает, что президент США сам сделал шаг на топкую почву, признав, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля упоминал Джо Байдена и дела его сына в Украине.

Демократы США как никогда близко подошли к инициированию процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа, пишет испанское издание ABC.

«Даже для президента, привыкшего переступать через традиционные способы управления, требование расследовать поведение возможного политического противника в обмен на оказание военной помощи может оказаться шагом за грань», — отмечает испанское СМИ.

Как пишет информагентство Regnum, побеседовав по телефону с Зеленским, американский президент попросил своего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера организовать неофициальную встречу представителей двух правительств. Она состоялась в Мадриде. С украинской стороны присутствовал Андрей Ермак, помощник Зеленского, Трамп же отправил своего личного адвоката Рудольфа Джулиани.

По мнению демократов, как в телефонном разговоре с Зеленским, так и устами Джулиани на мадридской встрече Трамп пообещал одобрить перевод Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи, если там займутся расследованием деятельности Байденов. Ранее этот денежный перевод был одобрен парламентом, но Белый дом без объяснений приостановил его до сентября.