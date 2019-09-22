Кто снова раскачивает Египет? для haqqin.az комментирует египетский политолог Мухаммед Салех
Беглый египетский бизнесмен Мухаммед Али, по призыву которого в стране прошли многотысячные демонстрации против существующей власти, предложил соотечественникам выйти на акции протеста и 27 сентября. В минувшее воскресенье, откликнувшись на его обращение, египтяне провели демонстрации в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Мансуре, требуя отставки президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Комментируя haqqin.az новую волну протестов в АРЕ, египетский политолог Мухаммед Салех отметил, что обвинивший президента Египта и руководство армии в коррупции Мухаммед Али в настоящее время скрывается в Испании и оттуда несколько раз в сутки выходит в прямой эфир по соцсетям.
«Все очень похоже на сценарий, по которому разворачивались события в 2011 году, когда пала власть Хосни Мубарака. Мухаммед Али старается координировать действия участников запланированного протеста. В то же время он предупреждает, что в Испании на него ведут охоту египетские спецслужбы. «Ас-Сиси бросил все силы, чтобы физически устранить меня и тем самым спасти свою коррумпированную власть», - вещает опальный бизнесмен, обращаясь к молодежи страны», - рассказывает политолог.
В настоящее время египетские силовики плотно контролируют центральную часть Каира. По всей видимости, власти ожидают, что акция будет достаточно массовой, предполагает Салех. Однако, как он считает, нынешние волнения не приведут к отставке ас-Сиси или прекращению власти военных, установившейся со времен революции 1952 года.
«В отличие от «арабской весны» 2011 года и свержения режима Мубарака социально-экономическое положение Египта сейчас гораздо хуже. Только за этот год внешний долг страны увеличился на 20%. Египет неизбежно скатывается в глубокий экономический кризис. Уже нет возможности брать кредиты у богатых стран Персидского залива, где сегодня своих проблем хватает», - утверждает эксперт.
Между тем на политической арене Египта сейчас нет политической альтернативы власти военных. Как утверждает Мухаммед Салех, за 30 лет своего правления Мубарак практически полностью уничтожил оппозицию, на поле остались только радикалы в лице просаудовских салафитов и «братьев-мусульман». Нынешние демонстрации инициированы той частью бизнес-сообщества, которая осталась вне коррупционной схемы режима ас-Сиси.
«Представители бизнеса тоже хотят получить свою долю от накоплений госказны, которые до сих пор делили между собой находящиеся у власти военные. Взбунтовавшиеся предприниматели на самом деле просто хотят отхватить свой кусок этого пирога. Но ничто не заставит недавно избранного президентом ас-Сиси уйти в отставку или назначить новые выборы», - уверен Салех.
Тем временем в новых волнениях заинтересованы и «Братья-мусульмане, и Саудовская Аравия, которая недовольна формальным участием Египта в антииранской коалиции. Эр-Рияд не преминет задействовать свою «пятую колонну» в лице египетских салафитов и поиграть на нервах ас-Сиси. Уж очень хочется саудовской монархии вовлечь вторую после Израиля по мощности в Ближневосточном регионе армию Египта в войну против хуситов и других проиранских сил, полагает Салех.
«Однако положение в стране указывает на то, что новые демонстрации не способны трансформироваться в столь масштабные протесты, чтобы их потенциал мог привести к падению действующего режима», - убежден политолог.