Записал Джейхун Наджафов, собкор 00:11

Беглый египетский бизнесмен Мухаммед Али, по призыву которого в стране прошли многотысячные демонстрации против существующей власти, предложил соотечественникам выйти на акции протеста и 27 сентября. В минувшее воскресенье, откликнувшись на его обращение, египтяне провели демонстрации в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Мансуре, требуя отставки президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Комментируя haqqin.az новую волну протестов в АРЕ, египетский политолог Мухаммед Салех отметил, что обвинивший президента Египта и руководство армии в коррупции Мухаммед Али в настоящее время скрывается в Испании и оттуда несколько раз в сутки выходит в прямой эфир по соцсетям. «Все очень похоже на сценарий, по которому разворачивались события в 2011 году, когда пала власть Хосни Мубарака. Мухаммед Али старается координировать действия участников запланированного протеста. В то же время он предупреждает, что в Испании на него ведут охоту египетские спецслужбы. «Ас-Сиси бросил все силы, чтобы физически устранить меня и тем самым спасти свою коррумпированную власть», - вещает опальный бизнесмен, обращаясь к молодежи страны», - рассказывает политолог. В настоящее время египетские силовики плотно контролируют центральную часть Каира. По всей видимости, власти ожидают, что акция будет достаточно массовой, предполагает Салех. Однако, как он считает, нынешние волнения не приведут к отставке ас-Сиси или прекращению власти военных, установившейся со времен революции 1952 года.