Минздрав открестился от машины скорой помощи со стройматериалами

Министерство здравоохранения прокомментировало распространенную в соцсетях видеозапись с машиной скорой помощи, загруженной стройматериалами. Как заявил haqqin.az пресс-секретарь Минздрава Пярвиз Абубекиров, данный автомобиль не принадлежит министерству.

«Каждый автомобиль скорой помощи, принадлежащий Минздраву, имеет уникальный бортовой номер. На данном автомобиле бортовой номер отсутствует. Кроме того, у машин скорой помощи полоски на задних дверях красного цвета, а у этого автомобиля они голубого цвета», - сказал Абубекиров.

Предполагается, что данный автомобиль принадлежит одной из частных клиник, функционирующих в Баку.