Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины

Россия и Украина достигли прогресса в переговорах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«В эти последние недели удалось добиться прогресса», — сказал Макрон, отметив, что украинский президент Владимир Зеленский «начал делать первые шаги», а российский лидер Владимир Путин на это ответил.

Президент Франции также сообщил, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшие недели. Ранее в Киеве заявили, что переговоры могут состояться в конце сентября — начале октября 2019 года.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.