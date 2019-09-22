Мамедъяров и Могерини обсудили Карабах
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба МИД.
На встрече состоялся обмен мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, различных аспектах партнерских отношений.
На встрече Эльмар Мамедъяров проинформировал Федерику Могерини о состоявшейся в Нью-Йорке при посредничестве Минской группы ОБСЕ последней встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном по нагорно-карабахскому конфликту и в целом нынешней ситуации в процессе урегулирования конфликта, а также довел до внимания противоположной стороны важность скорейшего разрешения этого конфликта, представляющего серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, с учетом позиции международной общественности, в том числе на основе резолюций Совбеза ООН.