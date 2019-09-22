Саудовская Аравия готовит ответ Ирану

Саудиты уверены, что нападение «было совершено с севера». По окончании расследования Эр-Рияд «возложит вину». Сейчас власти страны считают, что «ответственность несет Иран», так как «это было иранское оружие», передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».

Эр-Рияд вместе с союзниками рассматривает разные варианты ответа в связи с атакой на саудовские нефтяные объекты, сообщил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Эр-Рияд намерен «усилить давление» на Тегеран. Рассматриваются «дипломатические, экономические и военные» варианты ответа. При этом аль-Джубейр сказал, что не желает «раскрывать военные варианты».

Он заверил, что королевство намерено «избегать войны любой ценой», но и не будет «сидеть со связанными за спиной руками, пока иранцы продолжают нападать».

Министр назвал политику Тегерана «агрессивной, дестабилизирующей и опасной». Эр-Рияд «не верит, что политика умиротворения работает» в отношении иранских властей.

Напомним, США сочли военные действия пропорциональным ответом на удар по саудовским НПЗ.