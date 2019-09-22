Макрон вспомнил Солженицына на Генассамблее ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря о построении мира, вспомнил слова русского писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает РИА «Новости».

Французский лидер обратился к мировому сообществу и призвал лидеров стран проявлять смелость в построении мира.

Макрон напомнил о речи, которую Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году. Политик отметил, что слова русского писателя его часто сопровождали.

Президент Франции призвал политиков «вернуться к смелости», которая отражается в умении строить мир и взять на себя ответственность.

«Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия», — заявил Макрон.