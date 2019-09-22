УЕФА поднял Азербайджан в дивизион «С» Лиги наций

В Любляне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором был принят ряд важных решений.

Изменения коснулись турнира Лиги наций, в котором выступают все 55 европейских сборных, в том числе и национальная команда Азербайджана.

Напомним, что первый розыгрыш Лиги наций наша сборная провела в дивизионе «D» и заняла в своей группе 2-е место, не сумев выйти в плей-офф и в дивизион «С».

Однако в УЕФА решили с сезона 2020/21 изменить регламент Лиги наций. Если в первом розыгрыше в дивизионах «A», «B», «C» и «D» выступали соответственно 12, 12, 15 и 16 команд, то теперь в первых трех дивизионах будет по 16 команд, а в последнем – 7.

Таким образом, сборная Азербайджана автоматически поднимается в дивизион «С». Там также сыграют Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Казахстан и Молдова.

Жеребьевка состоится 3 марта в Амстердаме. При жеребьевке Азербайджан будет в 4-й корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими соперниками мы в одну группу не попадем.