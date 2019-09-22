УЕФА поднял Азербайджан в дивизион «С» Лиги наций
В Любляне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором был принят ряд важных решений.
Изменения коснулись турнира Лиги наций, в котором выступают все 55 европейских сборных, в том числе и национальная команда Азербайджана.
Напомним, что первый розыгрыш Лиги наций наша сборная провела в дивизионе «D» и заняла в своей группе 2-е место, не сумев выйти в плей-офф и в дивизион «С».
Однако в УЕФА решили с сезона 2020/21 изменить регламент Лиги наций. Если в первом розыгрыше в дивизионах «A», «B», «C» и «D» выступали соответственно 12, 12, 15 и 16 команд, то теперь в первых трех дивизионах будет по 16 команд, а в последнем – 7.
Таким образом, сборная Азербайджана автоматически поднимается в дивизион «С». Там также сыграют Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Казахстан и Молдова.
Жеребьевка состоится 3 марта в Амстердаме. При жеребьевке Азербайджан будет в 4-й корзине вместе с Арменией, Казахстаном и Молдовой. То есть с этими соперниками мы в одну группу не попадем.
Четыре победителя групп в дивизионе «А» получат право сыграть в финальном турнире. А победители групп в других дивизионах поднимутся классом выше.
В дивизионе «D» 7 команд будут поделены на две группы.
Что касается других решений, то УЕФА утвердил места проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка. Финал Лиги чемпионов-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге, а в два последующих года – в Мюнхене и Лондоне. Финал Лиги Европы-2020/21 состоится в Севилье, а матч за Суперкубок-2021 – в Белфасте.
Также было утверждено название третьего клубного турнира УЕФА: Лига конференций Европы. Члены исполкома ратифицировали его коммерческую концепцию. Матчи нового еврокубка, первый розыгрыш которого стартует в 2021 году, будут проводиться по четвергам со временем начала в 18:45 и 21:00 по центральноевропейскому времени по аналогии с матчами Лиги Европы.
Помимо этого, в соответствии со своей политикой в области устойчивого развития и по случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы УЕФА принял решение посадить 600 тысяч деревьев в 12 городах, в которых пройдут матчи Евро-2020, в том числе и в Баку.