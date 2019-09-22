Леонид Швец, автор haqqin.az 02:44

Дональд Трамп все-таки не вынес никаких уроков из истории, в которой его обвиняли в попытке добыть у русских компромат на Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. В значительной степени, конечно, это вина спецпрокурора Боба Мюллера, собравшего доказательства нарушений, которых хватило на 450 страниц доклада, а потом умыл руки: дескать, полномочия спецпрокурора не позволяют делать далеко идущих выводов. Если Конгрессу надо, пусть запускает процедуру импичмента. Конгресс решил, что не надо. Трамп истолковал это как свою победу и продолжил в том же духе.

Вот только в скандале вокруг подозрительного разговора американского президента с «иностранным лидером», на который некий сотрудник разведки пожаловался, в соответствии с инструкцией, в надзорные органы, уже ничего доказывать не надо. Трамп сам подтвердил, что в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским упоминал Джо Байдена и его сына, который когда-то работал в украинской компании. Глава Белого дома утверждает, что семейство Байденов коррумпировано, и доказательства этому нужно искать в Украине. Поскольку вице-президент времен Обамы нынче весьма вероятный конкурент Трампа на будущих выборах, налицо обращение действующего президента за помощью к иностранному государству в поиске компромата на него. Ситуация точь-в-точь, как в 2016 году, только тут не русские ищут подхода к кандидату в президенты, а сам действующий глава государства просит помощи во внутренней политической борьбе у иностранцев. Кстати, о том, что от Киева ждут соответствующих действий, известно еще с весны, когда Роберт Джулиани, друг и юрист Трампа, контактировал с украинскими политиками и рассказывал им, что Вашингтону была бы интересна информация о Джо Байдене и его сыне, а также о попытках предыдущего украинского руководства помочь Хиллари Клинтон в 2016 году компроматом на Пола Манафорта, главу президентской кампании Трампа. Джулиани совсем не скрывал своих намерений, а его намерения – это, известно, намерения его друга. Больше того, незадолго до уже исторического телефонного разговора с Киевом американский президент приказал заморозить военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Это, с одной стороны, прямой или косвенный шантаж Зеленского, которого поставили перед выбором: помоги мне - и я помогу тебе. С другой стороны, это нарушение партнерских обязательств. США помогают Украине в военном противостоянии с Россией, исходя из своих долговременных, стратегических соображений, а не из президентского каприза.