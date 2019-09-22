Трампа валят оперативный комментарий
Дональд Трамп все-таки не вынес никаких уроков из истории, в которой его обвиняли в попытке добыть у русских компромат на Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.
В значительной степени, конечно, это вина спецпрокурора Боба Мюллера, собравшего доказательства нарушений, которых хватило на 450 страниц доклада, а потом умыл руки: дескать, полномочия спецпрокурора не позволяют делать далеко идущих выводов. Если Конгрессу надо, пусть запускает процедуру импичмента. Конгресс решил, что не надо. Трамп истолковал это как свою победу и продолжил в том же духе.
Вот только в скандале вокруг подозрительного разговора американского президента с «иностранным лидером», на который некий сотрудник разведки пожаловался, в соответствии с инструкцией, в надзорные органы, уже ничего доказывать не надо. Трамп сам подтвердил, что в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским упоминал Джо Байдена и его сына, который когда-то работал в украинской компании. Глава Белого дома утверждает, что семейство Байденов коррумпировано, и доказательства этому нужно искать в Украине. Поскольку вице-президент времен Обамы нынче весьма вероятный конкурент Трампа на будущих выборах, налицо обращение действующего президента за помощью к иностранному государству в поиске компромата на него. Ситуация точь-в-точь, как в 2016 году, только тут не русские ищут подхода к кандидату в президенты, а сам действующий глава государства просит помощи во внутренней политической борьбе у иностранцев.
Кстати, о том, что от Киева ждут соответствующих действий, известно еще с весны, когда Роберт Джулиани, друг и юрист Трампа, контактировал с украинскими политиками и рассказывал им, что Вашингтону была бы интересна информация о Джо Байдене и его сыне, а также о попытках предыдущего украинского руководства помочь Хиллари Клинтон в 2016 году компроматом на Пола Манафорта, главу президентской кампании Трампа. Джулиани совсем не скрывал своих намерений, а его намерения – это, известно, намерения его друга.
Больше того, незадолго до уже исторического телефонного разговора с Киевом американский президент приказал заморозить военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Это, с одной стороны, прямой или косвенный шантаж Зеленского, которого поставили перед выбором: помоги мне - и я помогу тебе. С другой стороны, это нарушение партнерских обязательств. США помогают Украине в военном противостоянии с Россией, исходя из своих долговременных, стратегических соображений, а не из президентского каприза.
Отдельная причина для возмущения конгрессменов – отказ представителей исполнительной власти предоставить законодателям всю информацию, которая была получена от бдительного сотрудника спецслужб о телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Это нарушение законной процедуры и неуважение к Конгрессу. Во время расследования Мюллера попыток помешать со стороны Белого дома тоже хватало, а сейчас они рассматриваются уже как злостный рецидив.
И если раньше демократы, имеющие верное большинство в нижней палате, рассудили, что не имеет смысла начинать импичмент, не имея перспективы довести его до конца, поскольку сенат, контролируемый республиканцами, никогда бы этого не позволил, то теперь в Конгрессе другие настроения. Во время промежуточных выборов в законодательный орган в 2018 году зашла группа новых конгрессменов-демократов, которые победили на волне антитрампизма. Для них прищучить действующего президента – долг перед избирателями, а тут такой повод.
Изменения в позиции демократов под влиянием последнего скандала наблюдатели характеризуют как «сейсмические». Во вторник вечером лидер большинства в нижней палате Нэнси Пелоси созвала собрание кокуса – то есть всех партийцев в Конгрессе, на котором выработан единый ответ на сложившуюся ситуацию - палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".
Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.
История разворачивается нешуточная, обстоятельства вполне характеризуются как конституционный кризис. Как выразился один конгрессмен: «Сейчас проблема не в том, что будет, когда мы начнем процедуру, а в том, что будет, если мы ее не начнем». Безотносительно к конкретной ситуации, нельзя создавать прецедент, когда обращение главы государства за иностранной помощью во внутриполитической борьбе остается без ответа и соответствующей политической и юридической оценки.
Владимиру Зеленскому, который сейчас находится в США, где ему предстоит выступать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встречаться с Дональдом Трампом, не позавидуешь. Ему нельзя терять союзника в виде нынешней администрации Белого дома, но и намертво привязываться к самому скандальному президенту в американской истории – безумие. У Зеленского-то срок оканчивается не в 2020-м, а в 2024 году.