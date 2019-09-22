Роухани: «Работа разведки и ПВО США в Саудовской Аравии – это позор»

Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее, сообщает Fox News.

«Все эти деньги, которые приходят из США на оборонительные системы, вооружения, радары, установленные по всей Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове – почему они не смогли предотвратить попадание этих ракет в цели? Какой был смысл устанавливать все эти противоракетные системы Patriot?» - заявил Роухани в интервью телеканалу.

«Даже если мы примем все эти обвинения США, то это будет еще более позорно для США, и они должны будут ответить, почему они не смогли остановить и перехватить эти ракеты», - добавил президент.

Он отметил, что йеменские повстанцы-хуситы имеют «очень передовые» системы вооружения.

Роухани также заявил, что американская разведка не знала о готовящейся атаке. «Почему разведывательные ведомства США, которые получают большие бюджеты за счет американских налогоплательщиков, почему они совершенно не знали об этих военных возможностях йеменцев? На это нужно дать ответ. Америка должна сказать, почему она продает в регион так много оружия? Почему они не могут установить, откуда эта атака была совершена? И потом показать доказательства», - сказал президент Ирана.