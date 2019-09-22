Иран обвинил Израиль в поддержке «Исламского государства»

«Те, кто борются за свои земли, за свой дом, не террористы. Те, кто предлагают помощь ДАИШ (арабское название ИГ), террористы. Израиль — та страна, что заботится о раненых боевиках ИГ и помогает им доставать оружие», — сказал глава Исламской Республики.

На вопрос, точно ли это так, Роухани ответил: «Конечно, несомненно, а у вас были какие-то сомнения? Если вам нужны доказательства, вам следует посетить израильские больницы и посмотреть на раненых бойцов ДАИШ, на то, как им оказывают помощь. Вам следует посмотреть на оружие, изъятое у бойцов ИГ, и увидеть, что оно произведено в Израиле».