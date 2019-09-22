В Киргизии арестовали телохранителя Атамбаева

В Киргизии задержали телохранителя находящегося под арестом экс-президента Алмазбека Атамбаева - Канат Сагымбаева, сообщает радио «Азатлык» со ссылкой на адвоката Замира Жоошева и зампредседателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаеву.

По словам Жоошева и Жолдубаевой, Сагымбаева задержали после нескольких часов допроса в военной прокуратуре. Срок задержания составляет двое суток, за это время суд должен решить вопрос о мере пресечения. По какому делу обвиняется Сагымбаев — пока официально не объявлено.

Несколькими днями ранее Сагымбаев был уволен из 9-й службы Госкомитета нацбезопаности (из подразделения госохраны). Это случилось после того, как телохранитель снялся в видеоролике, в котором Атамбаева поздравляли с днем рождения.

Алмазбек Атамбаев в июне был лишен юридической неприкосновенности. Несколько раз его вызывали на допрос как свидетеля, но он игнорировал повестки. 7 августа спецназ пошел на штурм резиденции. Сторонники экс-президента оказали сопротивление, один спецназовец был убит. Вечером 8 августа Атамбаев сдался властям. Ему предъявили обвинения по делу о беспорядках в Кой-Таше и по ряду коррупционных дел.