Тысячи молодых людей хотят поступить в академию МБА
Около 7 000 кандидатов подали заявки на поступление в IBA Tech Academy, созданную Международным банком Азербайджана. Более 30% кандидатов набрали наибольшее количество баллов на первом этапе тестирования и перешли к следующему этапу процесса отбора.
Большинство кандидатов, заинтересованных в учебе в IBA Tech Academy, - это молодежь. Средний возраст кандидатов - 24 года. 21% претендентов, обратившихся на прохождение обучения в академии, - женщины. Большинство кандидатов - студенты и выпускники вузов по техническим специальностям.
Последний срок подачи заявок - 30 сентября. Лица, которым исполнилось 18 лет и желающие стать программистами, могут подать заявку онлайн через веб-сайт академии: www.ibatech.az.
С целью информирования студентов о деятельности IBA Tech Academy состоялись встречи в Азербайджанском государственном экономическом университете, Бакинском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова, Университете ADA, Бакинском инженерном университете. Представители МБА и израильско-украинской компании DAN.IT, которая будет оказывать методологическую поддержку банку в деятельности академии, предоставили подробную информацию о правилах приема и организации будущих тренингов. Аналогичные встречи планируется провести в группах SABAH Министерства образования Азербайджана.
МБА создал академию в рамках проекта корпоративной социальной ответственности. Целью ее создания является поддержка подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны. В рамках этого социального проекта, впервые реализованного в бизнес-среде нашей страны, обучение в академии будет бесплатным.
100 студентов будут отобраны для прохождения интенсивных буткемп-курсов по двум направлениям, организованным в IBA Tech Academy. После подачи онлайн-заявки процесс отбора проходит в чтыре этапа: регистрация, тестирование технических знаний, логическое тестирование, и индивидуальное собеседование. Тренинги будут проводиться в Баку с 10 октября и продлятся 2,5 месяца по каждому направлению. IBA Tech Academy будет функционировать в современном бизнес-центре на улице Нефтчи Курбана, 29. Обучение проводят специалисты международного уровня на основе популярной израильской методологии TELEM. Обучение в IBA Tech Academy поможет студентам получить профессиональные знания и поддержит их в личностном развитии и улучшении навыков презентации. Выпускникам, отличившимся на курсе, будет оказана поддержка в трудоустройстве.
Также планируется прием в новые социальные программы IBA Tech Academy, о котором будет объявлено в ближайшее время.