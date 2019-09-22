Тысячи молодых людей хотят поступить в академию МБА

Около 7 000 кандидатов подали заявки на поступление в IBA Tech Academy, созданную Международным банком Азербайджана. Более 30% кандидатов набрали наибольшее количество баллов на первом этапе тестирования и перешли к следующему этапу процесса отбора.

Большинство кандидатов, заинтересованных в учебе в IBA Tech Academy, - это молодежь. Средний возраст кандидатов - 24 года. 21% претендентов, обратившихся на прохождение обучения в академии, - женщины. Большинство кандидатов - студенты и выпускники вузов по техническим специальностям.

Последний срок подачи заявок - 30 сентября. Лица, которым исполнилось 18 лет и желающие стать программистами, могут подать заявку онлайн через веб-сайт академии: www.ibatech.az.