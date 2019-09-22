Президент Узбекистана приедет в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите Тюркского совета, который пройдет в Баку. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

В сентябре 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате впервые за десять лет существования ССТГ, пишет Sputnik Узбекистан.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества. В созданный в октябре 2009 года Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.