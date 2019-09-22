Открылся крупнейший в мире аэропорт

Аэропорт расположен в 46 километрах от центра Пекина. Он насчитывает четыре взлетно-посадочные полосы (ВПП) и способен принимать до 620 тысяч рейсов в год. Проектная пропускная способность аэропорта — 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов в год.

Здание аэропорта — крупнейшее отдельное здание без структурных швов. Его крыша, площадь которой равна 25 футбольным полям, также стала крупнейшей стальной крышей аэропорта в истории. Ее автор — скончавшаяся в 2016 году Заха Хадид.

Согласно первоначальному плану, «Дасин» должен был заработать 30 сентября, однако его удалось запустить на пять дней раньше срока. Строительство нового аэропорта китайской столицы заняло пять лет и завершилось 30 июня.