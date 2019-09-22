Израиль не рекомендует своим гражданам ехать в Азербайджан
Государственный штаб по национальной безопасности Израиля выпустил «туристическое предупреждение» к еврейским праздникам (то есть датам еврейского месяца тишрей, в который отмечаются Рош ха-Шана, Йом-кипур и Суккот), в котором назвал страны и регионы, куда израильтянам не рекомендуется ехать. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт телеканала 9tv.co.il., среди стран, посещение которых не рекомендуется израильтянам, есть и Азербайджан.
Как сообщает сайт телеканала, израильтянам крайне не рекомендуется ездить на эти праздники на Синай. Кроме того, штаб не рекомендует посещать Турцию, Египет и Иорданию.
«Во всех этих местах у исламистов-террористов есть развитая инфраструктура и готовность к нападению на евреев, особенно израильтян», - говорится в статье.
По мнению израильского штаба, в Азии тоже наблюдается террористическая активность, особенно в Таиланде, в южной части Филиппин и в индийской провинции Кашмир.
В Западной Европе имеется вероятность единичных терактов и некоторая активность со стороны бывших игиловцев, вернувшихся с ближневосточных войн, а также местных исламистов, проникшихся идеологией ИГИЛ.
Кроме того, не рекомендуется ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, в страны Персидского залива, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию.
Израильским штабом тот или иной уровень опасности присвоен 40 странам и регионам, в том числе и Азербайджану.
1-й уровень опасности (не ехать, а если вы там – немедленно уезжать) на осенние праздники у следующих мест: Синай, Афганистан, Кашмир, Ливия, северная часть Нигерии, Судан, Сомали, остров Минандао и острова Сулу на Филиппинах, Чечня в России, южные провинции Таиланда.
2-й уровень опасности (не посещать, а если вы там – по возможности быстро уехать) присвоен следующим странам и регионам: Индонезия, Алжир, Буркина-Фасо, Джибути, Кот д'Ивуар, Того, Мавритания, Мали, регион Кабу-Делгаду в Мозамбике, Малайзия, Нигер, восточная часть Сенегала, Пакистан, западная часть Чада, север Камеруна, Найроби и прибрежная часть Кении, Тунис и Турция.
3-й уровень опасности (избегать посещения) присвоен Объединенным Арабским Эмиратам, более безопасной части Индонезии, не включающей Суматру, Западное Папуа, Ачех и остров Ява (у этих регионов 2-й уровень опасности), Бахрейну, Иордании, Кувейту, Египту (за исключением более опасного Синая), Катару, Кении (за исключением упомянутых в предыдущем пункте регионов).
4-й уровень опасности (воздержаться от поездок без реальной необходимости и принимать повышенные меры безопасности в этой стране) присвоен Азербайджану, Марокко, Нигерии, Шри-Ланке, Оману.
В штабе напоминают – при поездке в любую из стран, перечисленных в предупреждении, израильтянам настоятельно рекомендуется не писать в социальных сетях о конкретных планах, включая адрес проживания, название отеля, дату и время полетов, туристический маршрут, отмечание местонахождения в реальном времени.
Отметим, что решение Государственного штаба по национальной безопасности Израиля дать своим гражданам рекомендации не посещать Азербайджан последовало сразу же после того, как было заявлено о решении официального Еревана открыть посольство Армении в Израиле.