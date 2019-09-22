Израиль не рекомендует своим гражданам ехать в Азербайджан

Государственный штаб по национальной безопасности Израиля выпустил «туристическое предупреждение» к еврейским праздникам (то есть датам еврейского месяца тишрей, в который отмечаются Рош ха-Шана, Йом-кипур и Суккот), в котором назвал страны и регионы, куда израильтянам не рекомендуется ехать. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт телеканала 9tv.co.il., среди стран, посещение которых не рекомендуется израильтянам, есть и Азербайджан.

Как сообщает сайт телеканала, израильтянам крайне не рекомендуется ездить на эти праздники на Синай. Кроме того, штаб не рекомендует посещать Турцию, Египет и Иорданию.

«Во всех этих местах у исламистов-террористов есть развитая инфраструктура и готовность к нападению на евреев, особенно израильтян», - говорится в статье.

По мнению израильского штаба, в Азии тоже наблюдается террористическая активность, особенно в Таиланде, в южной части Филиппин и в индийской провинции Кашмир.

В Западной Европе имеется вероятность единичных терактов и некоторая активность со стороны бывших игиловцев, вернувшихся с ближневосточных войн, а также местных исламистов, проникшихся идеологией ИГИЛ.

Кроме того, не рекомендуется ездить в страны, «опоясывающие Иран» и Ближний Восток – Азербайджан, Грузию, Армению, Туркменистан, в страны Персидского залива, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию.

Израильским штабом тот или иной уровень опасности присвоен 40 странам и регионам, в том числе и Азербайджану.

1-й уровень опасности (не ехать, а если вы там – немедленно уезжать) на осенние праздники у следующих мест: Синай, Афганистан, Кашмир, Ливия, северная часть Нигерии, Судан, Сомали, остров Минандао и острова Сулу на Филиппинах, Чечня в России, южные провинции Таиланда.

2-й уровень опасности (не посещать, а если вы там – по возможности быстро уехать) присвоен следующим странам и регионам: Индонезия, Алжир, Буркина-Фасо, Джибути, Кот д'Ивуар, Того, Мавритания, Мали, регион Кабу-Делгаду в Мозамбике, Малайзия, Нигер, восточная часть Сенегала, Пакистан, западная часть Чада, север Камеруна, Найроби и прибрежная часть Кении, Тунис и Турция.