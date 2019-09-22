Брата экс-президента приговорили к 15 годам в Алжире
Военный суд Алжира приговорил к 15 годам тюремного заключения Саида Бутефлику, брата экс-президента страны Абдель Азиза Бутефлики, сообщает NEWSru.co.il
Вместе с Саидом Бутефликой осуждены на 15 лет тюремного заключения два бывших сотрудника алжирских спецслужб.
Все они были признаны виновными в "подрыве авторитета армии" и попытках сменить режим.
Напомним, президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку в апреле этого года. Отставка последовала через несколько часов после того, как начальник генштаба алжирской армии Ахмед Гаед Салах на фоне продолжающихся в Алжире массовых акций протеста призвал принять меры по отстранению Бутефлика от должности.