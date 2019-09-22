Совместная операция пограничников и полиции против наркоторговцев фото
Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана и Астаринского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия вблизи села Дегади Астаринского района на территории Лянкяранского погранотряда Пограничных войск ГПС. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.
Согласно информации, в результате проведенных мероприятий обнаружен и изъят сверток с 5,95 килограмма опиума.
Продолжаются оперативно-следственные меры по установлению лиц, спрятавших на территории наркотики, и других причастных к этому лиц.