Матвиенко в третий раз избрали председателем Совета Федерации

Кандидатуру Матвиенко на должность председателя верхней палаты выдвинул первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. За это решение проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было. Уже после голосования сенатор Борис Невзоров сообщил, что у него "подвис компьютер" при голосовании, и попросил учесть его голос. Таким образом, за это решение проголосовали 154 сенатора.

С предложением переизбрать Матвиенко спикером Совфеда выступил сенатор Николай Рыжков, который является членом СФ с 2003 года. Он подчеркнул, что Матвиенко - четвертый председатель Совфеда за 25 лет и особо отметил годы работы под ее председательством.

"Коллеги, спасибо огромное за оказанное доверие, благодарю вас", - сказала Матвиенко после избрания спикером СФ. Она добавила, что постарается не разочаровать коллег.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 сентября подписал постановление о делегировании Матвиенко в Совет Федерации в качестве представителя правительства города.