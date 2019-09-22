Стрельбы спецназа Азербайджана, Грузии и Турции фото; видео
В рамках учений «Кавказский Орел - 2019», которые проходят в Баку в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, силы специального назначения выполнили специальные огневые упражнения из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок и гранатометов одноразового применения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе стрельб, проводимых в составе смешанных огневых групп, спецназовцы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.