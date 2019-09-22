Забастовка нефтяников в Казахстане

В Казахстане около ста работников компании «Синопэк Казахстан» приостановили работу на месторождениях «Северные Бузачи» и «Каракудук», требуя увеличения зарплаты на 100%.

По словам бастующих, забастовка началась 23 сентября. Сотрудники в рабочих робах находятся на производстве, однако не производят работы. По их словам, свои требования работники выдвигают с августа, пишет Радио Азаттык.

«Стороны пришли к следующему решению: уравнять размер заработных плат с зарплатами сотрудников мангистауского филиала ТОО «М-Техсервис» (компания занимается тем же видом работ на месторождении «Северные Бузачи»)», — сообщили местные власти.

Забастовки работников на месторождениях на западе Казахстана участились на фоне инфляции и обесценивания тенге. Проходившие ранее в сентябре забастовки завершались достижением компромисса между бастующими и работодателем.