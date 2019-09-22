О чем говорят Путин и Мадуро

В Кремле проходит встреча президентов России и Венесуэлы - Владимира Путина и Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

Согласно информации, главы двух стран намерены обсудить двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле.

Накануне приезда Николас Мадуро написал в Твиттер, что он прибыл в Россию, чтобы «укрепить наши исторические и очень позитивные отношения».

Последний раз Мадуро был в России в декабре 2018 года. Тогда стороны обсуждали экономическое сотрудничество. По некоторым данным, российские инвестиции в экономику Венесуэлы доходят до $1,4 млрд.