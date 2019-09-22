Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Цены на нефть усилили падение на новости о более быстром, чем ожидалось, восстановлении добычи в Саудовской Аравии.

Как сообщает Интерфакс, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в настоящее время составляет $62,06 за баррель, что на $1,04 (1,65%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,79 (1,38%) - до $56,5 за баррель.