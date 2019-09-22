Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер вечером местами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 15-19, днем 24-28 тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-55%.
26-27 сентября на Апшероне будет преобладать умеренный северный ветер, температура воздуха близка к климатической норме, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в ряде восточных районов ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.