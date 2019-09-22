Борис Джонсон прервал визит в США и срочно вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, из-за решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, сообщает телеканал Sky News.
Накануне судьи Верховного суда Британии единогласно признали решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным, что стало большим ударом по премьеру и правящей Консервативной партии.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября, объяснив свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу.