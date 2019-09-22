Председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, депутат Агаджан Абиев заявил, что возглавляемая им комиссия может рассмотреть дело депутата Рафаэля Джабраилова, который заложил свое депутатское удостоверение.

«После этого соберутся члены Дисциплинарной комиссии. Рафаэль Джабраилов поступил неправильно. Так делать нельзя», - сказал он.

Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома.

Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Абшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.

Накануне в социальных сетях также появилось сенсационное видео, на котором видно, как Рафаэль Джабраилов лично убеждает своих кредиторов в том, что он скоро вернет долги.