Депутат Рафаэль Джабраилов: «Клянусь Аллахом, клянусь Кораном, я верну эти деньги» сенсационное видео
Председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, депутат Агаджан Абиев заявил, что возглавляемая им комиссия может рассмотреть дело депутата Рафаэля Джабраилова, который заложил свое депутатское удостоверение.
В комментарии изданию Qafqazinfo Агаджан Абиев заявил, что осенняя сессия парламента начнется 30 сентября.
«После этого соберутся члены Дисциплинарной комиссии. Рафаэль Джабраилов поступил неправильно. Так делать нельзя», - сказал он.
Напомним, что на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома.
Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Абшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Рафаэль Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу.
Накануне в социальных сетях также появилось сенсационное видео, на котором видно, как Рафаэль Джабраилов лично убеждает своих кредиторов в том, что он скоро вернет долги.
«У нас в Новханы, где построен молодежный городок, есть более 200 квартир. Но их никто не покупает. Я верну долг и подарю вам оттуда квартиру», - убеждает азербайджанский депутат.
Затем Тарана Фаталиева снова звонит Рафаэлю Джабраилову и требует вернуть долг, который депутат задержал почти на 5 лет.
«Клянусь Аллахом, клянусь Кораном я верну эти деньги. Войдите в мое положение, у нас проблемы», - умоляет депутат женщину.