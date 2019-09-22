Гражданин Узбекистана пытался провезти в Азербайджан золотые украшения

Таможенниками Азербайджана предотвращена попытка незаконного ввоза в страну из России золотых украшений общим весом 152 грамма. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, на таможенном пропускном пункте «Самур» в ходе досмотра ручного багажа гражданина Узбекистана в ручной клади и в чемодане были обнаружены незадекларированные ювелирные украшения с камнями общим весом 95 граммов – пять пар серег, два кулона, один браслет, одна пара наручных часов, одна цепочка, две пары часов с надписями Maktain 222046 и Maktain 222043.

Кроме того, в ходе личного досмотра гражданина Узбекистана в грудной части тела были обнаружены спрятанные от таможенного надзора ювелирные украшения общим весом вместе с камнями 57 граммов – три кольца, пара серег, два комплекта серег с кольцом.