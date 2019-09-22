Путин отказался ночевать в Ереване

До проведения 1 октября в Ереване саммита ЕАЭС остались считанные дни, однако большая суматоха творится как с заседанием, так и в связи с прибытием высокопоставленных гостей: армянский истеблишмент был застигнут врасплох, особенно, в связи с предстоящим визитом Путина, пишет газета «Грапарак».

«Раньше никогда не было такого, чтобы В. Путин опоздал даже на полсекунды на запланированное в Армении мероприятие, на этот раз мы запланировали начать заседание утром, но, по крайней мере, на данный момент планируется, что Путин прибудет во второй половине дня, и заседание, скорее всего, начнется в полдень», – сообщил высокопоставленный источник в МИД.

По сведениям издания, армянская сторона сделала все, чтобы В. Путин приехал в Армению на день раньше с ночевкой, но даже относительно проведения заседания утром не было достигнуто соглашения: он примет участие в пленарном заседании ЕАЭС и вернется.

«На данный момент пока не ясно. Проблема в том, что первого числа, с одной стороны, все гости должны участвовать в Евразийском форуме, а с другой стороны, должно быть отдельное заседание, и до сих пор окончательно не определена их очередность.

Более того, не исключено, что мероприятия начнутся 30 сентября. На данный момент ничего окончательного не известно», – сказали изданию.