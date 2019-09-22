Испанский оперный певец Пласидо Доминго отменил свое участие в постановке «Макбет» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке и прекращает любое дальнейшее сотрудничество с театром, сообщает The New York Times.

Отмечается, что сотрудничество Доминго с нью-йоркской оперой прекращено из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес испанского тенора. На премьерном показе в Метрополитен-опера 25 сентября партию Макбета вместо Доминго исполнит серб Желько Лучич. Леди Макбет сыграет российская оперная певица Анна Нетребко.