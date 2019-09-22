Пласидо Доминго ушел из американской оперы после 51 года выступлений
Испанский оперный певец Пласидо Доминго отменил свое участие в постановке «Макбет» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке и прекращает любое дальнейшее сотрудничество с театром, сообщает The New York Times.
Отмечается, что сотрудничество Доминго с нью-йоркской оперой прекращено из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес испанского тенора. На премьерном показе в Метрополитен-опера 25 сентября партию Макбета вместо Доминго исполнит серб Желько Лучич. Леди Макбет сыграет российская оперная певица Анна Нетребко.
«Я дебютировал в Метрополитен-опера в 27 лет и пел в этом великолепном театре 51 год подряд», — сказал Доминго. Он отметил, что отрицает обвинения, однако счел нужным прекратить работу на сцене оперы, чтобы не отвлекать от работы коллег.
В августе Associated Press опубликовало расследование, в котором девять женщин пожаловались на домогательства Пласидо Доминго. Позже еще 11 женщин выступили с такими же обвинениями. Сам Доминго их отрицает. На фоне обвинений в адрес Доминго о прекращении сотрудничества с певцом объявляли также оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.