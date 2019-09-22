США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн

Венесуэльская оппозиция во главе с ее лидером Хуаном Гуайдо получит от США помощь в размере $52 млн. Об этом говорится в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID).

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом Гуайдо в США Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан»,— говорится в сообщении организации.

Согласно сообщению, деньги выделены на финансирование программ, поддерживающих Национальную ассамблею, на независимые СМИ и восстановление сектора здравоохранения.