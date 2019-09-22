AzerTelecom — «Телекоммуникационная компания года»

Caspian Energy Forum Baku-2019, посвященный 25-летию со дня подписания "Контракта века" и 20-летию выхода в свет журнала Caspian Energy, прошел с участием представителей государственного и частного секторов, авторитетных региональных и международных экспертов.

Генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев, выступив с докладом на панельной дискуссии по ИКТ, агропромышленному комплексу и туризму, рассказал о реализуемой компанией программе Digital HUB по превращению Азербайджана в цифровой центр, о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках этой программы.

"Подписанный под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева 25 лет назад "Контракт века" превратил Азербайджан в энергетический центр. Как продолжение этой концепции, в настоящее время AzerTelecom реализует программу Digital HUB, чтобы превратить нашу страну также и в цифровой хаб", - подчеркнул в своем выступлении Фуад Аллахвердиев.

Он отметил, что программа Digital HUB состоит из трех этапов, реализация каждого из них будет способствовать развитию не только сектора ИКТ страны, но и различных секторов экономики в целом, их цифровизации, в целом внесет достойный вклад в процесс построения цифровой экономики страны.

Фуад Аллахвердиев отметил, что в рамках проекта будет налажен цифровой телекоммуникационный коридор (Digital Silk Road) между Европой и Азией через Азербайджан, рассказал о деталях проекта прокладки волоконно-оптического кабеля Транскаспийской магистрали между Азербайджаном и странами Центральной Азии по дну Каспийского моря, а также о совместном проекте с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по созданию магистральной инфраструктуры внутри страны.

На форуме AzerTelecom была вручена международная премия Caspian Energy Award за особый вклад в развитие экономики Азербайджана, также компания была признана "Телекоммуникационной компанией года".

AzerTelecom - дочерняя компания Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital HUB с целью трансформировать Азербайджан в Региональный цифровой центр в дополнение к статусам энергетического и транспортного центра. Цель программы Digital HUB - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.