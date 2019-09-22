Армения сообщила о сбитом азербайджанском беспилотнике В Баку опровергают
Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском разведывательном беспилотнике в небе над Карабахом.
По информации армянской стороны, дрон ORBITER-2 был сбит сегодня утром при проведении разведывательного полета в направлении оккупированного Агдама.
В то же время в Министерстве обороны Азербайджана сообщения армянской стороны назвали явной дезинформацией.
«Беспилотники, принадлежащие Министерству обороны, в полном составе находятся в строю и никаких потерь нет», - сказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
"Не исключено, что БПЛА на представленной фотографии — не что иное, как топорно изготовленная модель, используемая в качестве цели "условного противника" на учениях, проводимых ВС Армении на оккупированных территориях", - сообщает министерство.