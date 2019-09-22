Межбанк и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций договорились о сотрудничестве

Международный банк Азербайджана и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании во время проведения эконотона «Экосистема стартапов: проблемы, перспективы и решения», прошедшего в центре.

По словам исполнительного директора Центра Вюсала Гасымлы, это сотрудничество поможет расширить экспортные возможности предпринимателей в нашей стране, способствует инновационному развитию в этой области, расширению электронной торговли и доступа к финансовым ресурсам: «Азербайджан имеет большой потенциал в этих областях. Чтобы реализовать этот потенциал, необходимо координировать деятельность в различных направлениях. Этот меморандум предусматривает многостороннее сотрудничество с МБА, способствующее достижению этой цели».

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил, что проекты, реализуемые Центром анализа экономических реформ и коммуникаций в области мониторинга экономических реформ и поддержки экспорта, имеют большое значение для банка: «В рамках нашего сотрудничества с Центром будут проводиться тренинги в этой области и информационные сессии, в особенности охватывающие наших клиентов занимающихся экспортом. Это сотрудничество позволит нам создать ряд инновационных банковских продуктов и услуг. Будут созданы условия для проведения совместных маркетинговых исследований и обмену информацией. В то же время, это поможет в реализации совместных проектов по стимулированию безналичных платежей среди индивидуальных предпринимателей».

После церемонии подписания обширные обсуждения были проведены вокруг таких тем, как уровень доступа местных стартапов к финансовым ресурсам, проблемы в этой области, выход на международные рынки, налоговые системы для стартапов, встречи инвесторов со стартапами, а также поощрение инвестирования в стартапы со стороны местных инвесторов и т. д.