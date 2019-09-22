Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в проекте, направленном на оказание поддержки женщинам из регионов страны в получении знаний и навыков, необходимых в открытии собственного бизнеса.

Основной целью проекта под названием «Развитие лидерских качеств у женщин, проживающих в Сальяне и Сабирабаде, посредством информационных технологий», является ознакомление женщин из этих районов с информационными технологиями, улучшение их знаний и навыков в данной сфере, а также развитие их лидерских качеств при помощи новых технологий.

Для этого в рамках проекта были проведены семинары и онлайн-семинары на такие темы, как «Нетворкинг», «Занятость, профессия и дополнительная прибыль», «Личная мотивация и достижение целей» и др. Онлайн-семинары, посвященные улучшению навыков и другим важным темам, наряду с полезной информацией по личностному развитию, были размещены на портале www.azqrm.net , который создан в рамках проекта. Благодаря этому порталу члены Женских ресурсных центров (ЖРЦ) вышеуказанных районов получили возможность обмениваться информацией о занятости и бизнес-деятельности, не посещая сами центры.

Более 95 участников из Сабирабада и 84 из Сальяна были охвачены проектом, осуществленным при поддержке Bakcell Общественным объединением «Поддержка социального развития женщин в Сабирабаде». Данное объединение создано при Женских ресурсных центрах (ЖРЦ) в Сальяне и Сабирабаде совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Шестеро участников проекта уже предприняли первые шаги для открытия собственного бизнеса.

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности (КСО) Bakcell поддерживает развитие занятости и предпринимательства среди женщин.