В Тихом океане нашли подлодку с 5,5 тонны кокаина

Американские правоохранители обнаружили в Тихом океане подлодку, на которой нашли почти 5,5 тонны кокаина. Наркотики были оценены в $165 миллионов, сообщает The Associated Press.



Судно было перехвачено сотрудниками береговой охраны США. Четверо подозреваемых в контрабанде наркотиков были арестованы. Эксперты считают, что подлодка направлялась из Колумбии в Северную Америку.

Для конвоирования судна с наркотиками на сушу береговая охрана спустила на воду пять небольших лодок.