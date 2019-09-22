Греф призвал «похоронить» МВФ

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф убежден, что международные организации устарели, они не способны к самореформам, а Международный валютный фонд (МВФ), на его взгляд, вообще «абсолютно мертвый орган». Такое мнение глава финорганизации высказал в ходе конгресса ИНТОСАИ (международной организации высших органов аудита).

«Я про высшие органы аудита мало что могу сказать. Про международные организации типа МВФ: они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформе. Много лет уже об этом ведутся разговоры, и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», — цитирует «Интерфакс» Грефа.

При этом он посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ, поскольку у фонда только «позавчерашние рецепты, которые не принесут никакой пользы».

Ранее в ходе конгресса глава Сбербанка заявил о необходимости проведения первой революции государственного управления, поскольку четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий.