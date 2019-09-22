Левон Аронян не станет соперником Теймура Раджабова в полуфинале Кубка мира
Определился соперник азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова в полуфинале Кубка мира, проходящего в российском городе Ханты-Мансийск.
Им стал француз Максим Вашье-Ляграв, победивший сегодня на тай-брейке армянина Левона Ароняна. Итоговый счет матча – 2,5:1,5.
Таким образом, в матче за путевку в турнир претендентов-2020 Раджабову предстоит сыграть с французским гроссмейстером, рейтинг которого равен 2774. Коэффициент Теймура Раджабова – 2758.
Первая классическая партия будет сыграна завтра. В другом полуфинале сыграют китаец Динь Лижень и победитель пары Никита Витюгов (Россия) – Юй Янъи (Китай).
Напомним, что на пути к полуфиналу азербайджанский шахматист прошел Хельги Зиску (Фареры), Санана Сюгирова (Россия), Даниила Юффу (Россия), нашего Шахрияра Мамедъярова и Джеффри Шонга из США.