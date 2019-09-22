Снижение уровня воды в Каспийском море грозит приостановкой работы Сумгаитской электростанции. Об этом haqqin.az сказал глава Центра по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, причиной стало то, что при проектировании Сумгаитской электростанции в 2004 году не был принят во внимание тот факт, что уровень моря может снизиться. В настоящее время уровень Каспия снизился с 27,5 метра до 28,3 метра.