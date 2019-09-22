Снижение уровня Каспия создало угрозу для Сумгаитской электростанции видео
Снижение уровня воды в Каспийском море грозит приостановкой работы Сумгаитской электростанции. Об этом haqqin.az сказал глава Центра по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.
По его словам, причиной стало то, что при проектировании Сумгаитской электростанции в 2004 году не был принят во внимание тот факт, что уровень моря может снизиться. В настоящее время уровень Каспия снизился с 27,5 метра до 28,3 метра.
Абдуллаев отметил, что с осени прошлого года ОАО «Азерэнержи» ведет переговоры с зарубежными и местными экспертами, чтобы своевременно решить проблему на электростанции. В итоге было решено построить 750-метровую эстакаду, которая позволила бы забирать холодную воду на глубине 5 метров.
«Работы уже начались и продолжатся в течение восьми месяцев по графику», - сказал Т.Абдуллаев.
Абдуллаев добавил, что начиная с осени прошлого года, на Сумгаитской электростанции с участием иностранных и местных экспертов велись ремонтно-восстановительные работы, которые повысили надежность станции.