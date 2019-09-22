США вместе с НАТО испытали атомную бомбу

Министерство энергетики США совместно с ВВС и НАТО провело испытания атомной бомбы В61.

Как пишет ТАСС, испытания состоялись еще в августе — три теста были проведены на полигоне Тонопа в штате Невада. В них были задействованы боезаряды В6-21.

Испытания прошли в связи с программой продления служебного срока бомбы. По словам американского генерала Тая Ньюмана, это оружие призвано обеспечить спокойствие союзников США и сдержать оппонентов. Заключительный этап испытаний будет организован в следующем году, бомбу сбросят с истребителя F-16.