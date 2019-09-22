Трамп пожаловался на тяжелую судьбу

Президент США Дональд Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем со всеми предыдущими американскими лидерами. "В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной", - написал он в Twitter.

"Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!" – также отметил он.

Накануне спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа, пишет РИА Новости. По ее словам, основанием для крайнего шага стала предполагаемая попытка главы государства использовать Киев для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Трамп обвинения отрицает.