Волна арестов накрыла Египет

С начала последней волны оппозиционных выступлений в Египте арестованы по меньшей мере 1 400 противников властей, сообщает Middle East Eye со ссылкой на египетские правозащитные организации.

Согласно информации, среди задержанных – журналисты, блогеры и фотографы, которые вели репортажи об акциях протеста. Закрыты десятки сайтов оппозиционной направленности. Прекращена трансляция телеканала BBC, пишет NEWSru.co.il.

Среди задержанных – политолог Насан Хафаа, в прошлом поддерживавший президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Основанием для ареста стала запись в социальных сетях: Хафаа обвинил главу государства в попытке установить диктатуру, заявив, что предотвратить катастрофу могут только выступления народа.