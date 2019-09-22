Гражданина Азербайджана судят за вырубку лесов в Перми

Октябрьский райсуд Пермского края вынес обвинительный приговор гражданину Азербайджана Рахману Ахундову, который организовал незаконную вырубку леса с ущербом лесному фонду в размере около 26 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

Суд установил, что с 2017 по 2018 годы Ахундов привлекал две бригады лесорубов для сезонной заготовки леса на территории лесничества в Октябрьском районе Пермского края. Соответствующего разрешения на вырубку у обвиняемого не было.

Отмечается, что нанятые лесорубы срубили более 1,2 тыс. кубометров елей и сосен. Ущерб лесному фонду составил порядка 26 млн рублей.

Иностранец признан виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о возмещении вреда.