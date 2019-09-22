Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара видео
Президент России Владимир Путин получил от своего коллеги из Венесуэлы Николаса Мадуро в подарок копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.
Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019
«Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я передал ему копию сабли, которую освободитель Симон Боливар использовал в битве при Карабобо, в благодарность за поддержку Венесуэлы и за уважение суверенитета и самоопределения народов», – написал Мадуро в своем Twitter.
Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.
Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года и стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Битва завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Симона Боливара.