Президент России Владимир Путин получил от своего коллеги из Венесуэлы Николаса Мадуро в подарок копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

«Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я передал ему копию сабли, которую освободитель Симон Боливар использовал в битве при Карабобо, в благодарность за поддержку Венесуэлы и за уважение суверенитета и самоопределения народов», – написал Мадуро в своем Twitter.

Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года и стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Битва завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Симона Боливара.