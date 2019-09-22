Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину

Свое выступление он начал с демонстрации боевого патрона как свидетельства агрессии против его страны: "От такого патрона, стоимостью $10, в Донбассе погиб, защищая Украину от российской агрессии, украинский певец Василий Слипак".

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН обвинил Россию в аннексии Крыма и агрессии против Украины.

"Пять лет длится война в Донбассе, пять лет, как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. И каждый год эти цифры... растут", - сказал глава украинского государства, передает ТАСС.

Он заявил, что главной его задачей на посту главы государства является завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма: "Поэтому завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей".