Как сообщал ранее haqqin.az, сегодня состоялось открытие Транспортного обменного центра «Кероглу» Бакинского транспортного агентства.

Одной из особенностей Транспортного обменного центра является расположенный рядом парк отдыха. Глава БТА Вусал Керимли рассказал главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, что установленная в парке современная система освещения придает особую красоту парку в ночное время.

Президент Ильхам Алиев отметил, что данный парк несколько лет назад был создан по его инициативе.

«Мы превратили большую территорию в общественную зону. Были такие мнения, чтобы здесь велось строительство, строились здания. Я не позволил, сказал, что здесь должна быть общественная зона для удобства граждан», - сказал глава государства.