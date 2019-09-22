Белый дом опубликовал разговор Трампа и Зеленского

Из расшифровки разговора следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена. «Есть много разговоров о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование. Многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы сможете сделать с генпрокурором, будет здорово», — сказал Трамп во время разговора. Зеленский ответил, что украинские власти расследуют это дело.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что во время беседы Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот посодействовал в расследовании деятельности этой компании на Украине. Противники Трампа обвиняли президента США в том, что он увязал расследование против сына Байдена с выделением Украине помощи в размере 250 миллионов долларов. Накануне же спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры, которая должна определить, есть ли основания для импичмента Дональда Трампа.