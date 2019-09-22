Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал собеседник агентства.

Представитель российской компании добавил, что ORSIS-AR15J является аналогом полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Главным отличием первой от второй называются стволы производства ORSIS, которые, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс винтовки российского производства.