Зеленский пожаловался Трампу на Меркель и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом пожаловался на то, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. Стенограмму беседы, составленную на основе записок присутствовавших при разговоре сотрудников Белого дома, 25 сентября опубликовала пресс-служба американской администрации, пишет «Лента.ру».

«Я говорил с Ангелой и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают столько, сколько должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что хотя Евросоюз, по логике, должен быть крупнейшим партнером Киева, но по сути гораздо более крупным партнером Украины являются Соединенные Штаты, в особенности в вопросе санкций против России.