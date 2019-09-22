В Москве арестован генерал МВД

Басманный суд Москвы сегодня отправил в СИЗО генерал-майора из центрального аппарата МВД России Александра Мельникова по обвинению в покушении на крупное мошенничество, передает РИА Новости.

Из материалов дела следует, что Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при передаче денег были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.